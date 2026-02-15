Президент Украины Владимир Зеленский выругался матом, призывая европейцев и американцев выгнать россиян, их семьи и детей на родину. Об этом он заявил в интервью Politico Pub на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы киевского режима, европейцы многое сделали, но так и не ввели санкции против российской атомной энергетики, против граждан России и их детей, которые живут и учатся в Европе. Он призвал передать это послание европейцам, чтобы они выгнали их обратно в Россию.

«****** домой. Вы никого не уважаете в Соединенных Штатах. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину, Европу и так далее. ****** домой. Почему это неправильно?» — не на шутку разошелся Зеленский.

Ранее он сообщил, что якобы большинство украинцев против проведения президентских выборов до завершения боевых действий. При этом не постеснялся заявить, что речь идет о 90% граждан Украины.