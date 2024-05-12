Зеленского и Порошенко назвали военными преступниками | 360°

Мир 12 мая 2024, 10:49 Зеленского и Порошенко назвали военными преступниками Глава ДНР Пушилин: у преступлений Зеленского и Порошенко нет срока давности

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Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко являются военными преступниками, срока давности у совершенных ими преступлений нет. Такое мнение выразил в интервью РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в ДНР проанализировали действия руководства Украины после государственного переворота в 2014 году.

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«Они преступники даже с позиции украинского законодательства — с нарушения ими законов Украины, с нарушения ими конституции», — пояснил Пушилин.

Он также указал, что преступления также совершали Александр Турчинов, Арсен Аваков и другие представители киевского режима. С позиций украинского, российского законодательства они преступники, подчеркнул глава ДНР.

В России Порошенко и Зеленского объявили в розыск по уголовным статьям. Их карточки появились на сайте МВД в начале мая.