Зеленского и «коалицию желающих» поймали на блефе с ультиматумом по перемирию
Европейцы блефовали с угрозой новых санкций из-за отказа России от перемирия
Майское заявление европейских лидеров о поддержке США новых санкций против России в случае отказа от 30-дневного перемирия оказалось дешевым театром на публику. Это следует из ранее не публиковавшихся кадров звонка президента Франции Эммануэля Макрона американскому лидеру Дональду Трампу после переговоров в Киеве.
Видео разместил на своей странице в социальной сети X телеканал France 2 в качестве анонса документального фильма.
На опубликованных кадрах Макрон объявил Трампу, что украинский лидер Владимир Зеленский согласился на идею о прекращении огня на 30 дней. Глава Белого дома поприветствовал это решение и заявил, что теперь нужно получить ответ России.
Участники киевской встречи ничего дожидаться не стали, а объявили, что в случае отказа российскую сторону ждут самые жесткие санкции, которые поддержат США. Запись полностью дезавуировала это заявление.
Президент России Владимир Путин публично заявил, что готов поддержать 30-дневное перемирие при ряде условий: если Украина откажется на это время от проведения мобилизации, подготовки ВСУ и получения новых вооружений. Глава государства подчеркнул, что нужно определиться с вопросами контроля за соблюдением прекращения огня, а также с мерами, чтобы временное перемирие привело к полному урегулированию конфликта.