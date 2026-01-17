Майское заявление европейских лидеров о поддержке США новых санкций против России в случае отказа от 30-дневного перемирия оказалось дешевым театром на публику. Это следует из ранее не публиковавшихся кадров звонка президента Франции Эммануэля Макрона американскому лидеру Дональду Трампу после переговоров в Киеве.

Видео разместил на своей странице в социальной сети X телеканал France 2 в качестве анонса документального фильма.

На опубликованных кадрах Макрон объявил Трампу, что украинский лидер Владимир Зеленский согласился на идею о прекращении огня на 30 дней. Глава Белого дома поприветствовал это решение и заявил, что теперь нужно получить ответ России.

Участники киевской встречи ничего дожидаться не стали, а объявили, что в случае отказа российскую сторону ждут самые жесткие санкции, которые поддержат США. Запись полностью дезавуировала это заявление.

Президент России Владимир Путин публично заявил, что готов поддержать 30-дневное перемирие при ряде условий: если Украина откажется на это время от проведения мобилизации, подготовки ВСУ и получения новых вооружений. Глава государства подчеркнул, что нужно определиться с вопросами контроля за соблюдением прекращения огня, а также с мерами, чтобы временное перемирие привело к полному урегулированию конфликта.