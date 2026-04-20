Зеленский жестко прошелся по Кличко из-за ситуации в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на киевское руководство из-за подготовки к новому отопительному сезону в городе. Свое мнение он высказал в телеграм-канале.

«В столице явно не хватает понимания того, что следующей зимой должны быть обеспечены достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения для всех районов города», — написал он.

Как подчеркнул Зеленский, столица серьезно выбивается из плана выполнения работ. Он уже не первый раз критикует мэра Киева Виталия Кличко. Публичное противостояние градоначальника и президента началось в январе 2025 года. Тогда Зеленский жаловался на плохую подготовку города к авиаударам.

В середине февраля 2026-го Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы. Ситуация с энергетикой приблизилась к бедственной.