Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил вице-президента США Джея Ди Вэнса в поддержке России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS .

По мнению Зеленского, российское руководство якобы оказало влияние на американского вице-президента и заручилось его поддержкой.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия [президента России Владимира] Путина», — отметил глава Украины.

Также он заподозрил Вэнса в демонстрации неуважения к украинским властям. Зеленский напомнил о высказывании политика об организации «пропагандистских туров» по Украине для западных лидеров.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на попытки украинского лидера вбить клин между Россией и США. По его мнению, Зеленскому не удастся помешать развитию отношений двух стран и он останется лишь «плохим воспоминанием».