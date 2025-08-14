В обращении Зеленский рассказал о своей поездке в Берлин и участии в онлайн-конференции лидеров европейских государства. По словам украинского президента, прошедшее мероприятие не оправдало его ожиданий.

«Сегодня я из Германии — не могу сказать, что я тут делаю. Не потому что секрет, а потому что не понимаю. Посадили в какую-то комнату, дали трубку — Мерц в соседней сидит. Так и поговорили», — сказал он.

Глава киевского режима добавил, что надеялся увидеть на конференции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, однако он отсутствовал.

Ранее в Британии раскрыли, почему Зеленский поехал на онлайн-встречу в Берлин. Одной из причин стала надежда на снижение вероятности нового конфликта с Трампом.