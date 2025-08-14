В Британии раскрыли, почему Зеленский поехал на онлайн-встречу в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Берлин для участия вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами по ряду причин. Одна из них — надежда на снижение риска новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщила газета The Guardian .

«На фоне появления с поля боя новостей о значительных военных успехах России Зеленский поехал в Берлин, чтобы быть вместе с Мерцем во время встречи как в качестве демонстрации солидарности, так и ради снижения риска ссоры между Зеленским и Трампом», — говорится в материале.

Европейские лидеры были осторожны в публичных заявлениях, но в частных беседах обсуждали свои опасения, что отношения России и США могут улучшиться.

Мерц организовал онлайн-встречу 13 августа по Украине, пытаясь согласовать позицию Запада в преддверии российско-американских переговоров на Аляске.

При этом сначала состоялась видеоконференция лидеров ЕС с участием Зеленского, которую позже высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила про стихотворение советского поэта Сергея Михалкова «А что у вас?», оценив заинтересованность западных лидеров в обсуждении.