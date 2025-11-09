Зеленский занервничал после встречи Трампа и Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский взбесился после встречи венгерского лидера Виктора Орбана с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщило РИА «Новости» .

«Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? <…> Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа», — сказал он.

Политолог предположил, что Зеленский попал в сложное положение, у него очень плохая ситуация. Глава киевского режима не сумел серьезно надавить на Орбана, хотя ранее обещал разобраться с ним.

Соскин предположил, что венгерский премьер смог предоставить Трампу некий компромат на Зеленского и его окружение. Орбан мог так поступить в ответ на заявления со стороны Киева в адрес Будапешта и угрозы подорвать энергетическую безопасность Венгрии.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев предрек Зеленскому участь перебежчика Максима Кузьминова в случае побега в Польшу. Предателя России застрели и задавили машиной в Испании год назад.