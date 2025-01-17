Зеленский заявил о секретной части договора о столетнем партнерстве с Британией

Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией содержит закрытую часть. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что подписанный сегодня документ предусматривает сотрудничество двух стран в сфере экономики, технологий и образования, которое коснется, как школ, так и университетов.

«Есть также и закрытая, тайная часть сделки. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости и дает возможность развиваться», — написал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что только в этом году ВСУ получили от Великобритании военную помощь на общую сумму в 6,6 миллиарда долларов. В дальнейшем договор предусматривает ежегодные обязательные поставки на три миллиарда долларов без ограничений по времени.

Подписание договора о столетнем партнерстве прошло в Киеве в четверг, 16 января, по итогам визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Зеленский назвал новое соглашение новым уровнем стратегических отношений двух стран.