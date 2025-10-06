Зеленский заявил о разблокировке закупки ракет и систем Patriot

США разблокировали закупки комплексов Patriot для Украины, но для завершения сделки необходимы средства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его слова привел украинский Telegram-канал Новости.Live.

«Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, и не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. <…> Как только что-то мы дипломатически разблокировали, появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы», — отметил глава киевского режима.

Зеленский напомнил, что ВСУ также получают системы NASAMS, IRIS-T и Hawk. По его словам, закупки ПВО происходят за счет взносов Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Дании, Норвегии и балтийских стран.

По словам украинского лидера, ключевым фактором для новых поставок является заполнение международного коридора PURL, поэтому сейчас с Западом идут переговоры по поводу «второго круга» финансирования.

Ранее Зеленский намекнул на возможную передачу ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk. После этого президент Владимир Путин заявил, что поставки Украине дальнобойного оружия станут ударом по связям с Россией.