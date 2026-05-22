Великобритания, Франция и Германия пообещали усилить поддержку Украины в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера по итогам онлайн-переговоров.

«Лидеры подтвердили, что в ближайшие месяцы они усилят свою поддержку Украине», — говорилось в заявлении Даунинг-стрит.

В онлайн-переговорах участвовали Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и украинский лидер Владимир Зеленский. Подробности обсуждения не приводятся.

Известно лишь, что глава киевского режима сообщил европейским лидерам о ситуации на поле боя. Макрон, Стармер и Мерц снова заявили, что якобы привержены обеспечению «справедливого и прочного мира на Украине».

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине усилилось гражданское противостояние режиму Зеленского.