Украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, почему Украина еще не получила приглашения в НАТО. Свое недоумение он выразил в беседе с телеканалом Fox News .

«Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО», — сказал глава киевского режима.

Он отметил, что украинская сторона в этом вопросе стремится к единству с США и Европой. Для нее это гарантия безопасности.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, гипотетическое вступление Украины в НАТО создаст прямую угрозу безопасности России. По его словам, именно это обстоятельство стало одним из факторов, повлиявших на начало специальной военной операции.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не продают оружие Украине. По его словам, американская сторона продает его НАТО, а как технику распределяют в дальнейшем — главе Белого дома неизвестно.