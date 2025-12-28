Началась встреча Трампа с Зеленским во Флориде

Во Флориде началась встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в имении Мар-а-Лаго. Переговоры начались с задержкой относительно официального графика.

Это уже четвертая встреча двух лидеров, но первая, которая проходит во Флориде. Президент США лично встретил коллегу у парадного входа в свою резиденцию.

У входа в Мар-а-Лаго установили флаги Соединенных Штатов и Украины. Зеленский прибыл на черном бронированном правительственном автомобиле.

Переговоры состоятся в главном обеденном зале имения, как ранее и обещал Трамп. Причины задержки начала встречи администрация Белого дома не прокомментировала.

Непосредственно перед этим контактом американский президент сам позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и провел с ним более чем часовой телефонный разговор.