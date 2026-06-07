Зеленский заявил, что Абрамович приезжал в Киев

Российский предприниматель Роман Абрамович приезжал в Киев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Sky .

«Абрамович приезжал в Киев», — заявил глава киевского режима.

Зеленский добавил, что бизнесмен якобы привез ему послание от президента России Владимира Путина. Кроме того, хотел получить от него ответ.

По словам главы киевского режима, в беседе с Абрамовичем он отказался выводить боевиков ВСУ с территории Донбасса. Также украинский лидер утверждал, что во время встречи с бизнесменом якобы обсуждались компромиссы и он снова наотрез отказался от территориальных уступок в виде Донбасса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства ознакомился с открытым письмом Зеленского в служебном порядке.