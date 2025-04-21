В США выдвинули дерзкое предложение по Запорожской АЭС

США изучают возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, американские официальные лица рассматривают вариант объявления территории вокруг станции нейтральной зоной. В случае принятия такого решения контроль над этой территорией, по словам журналистам, мог бы быть передан Соединенным Штатам.

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра вблизи Энергодара, является крупнейшей атомной станцией Европы по количеству энергоблоков и установленной мощности. На объекте функционируют шесть энергоблоков мощностью один гигаватт каждый.

Ранее военные нейтрализовали беспилотник ВСУ на площадке вблизи Запорожской АЭС, где располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.