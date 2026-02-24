Выступление Залужного в Лондоне выдало проблемы с его уровнем английского

Выступление украинского посла в Великобритании Валерия Залужного в лондонском аналитическом центре Chatham House вызвало недоумение у присутствующих. Дипломат, говоря на английском языке, продемонстрировал заметные трудности во владении им.

Фрагменты выступления разошлись в соцсетях и вызвали волну комментариев. На кадрах было видно, как Залужный медленно, по слогам зачитывал подготовленный текст с листа, сверялся с распечаткой, допускал фонетические и речевые ошибки и делал частые паузы.

«Э литл, литл дигрешн! Дигрейшн, дигрешн», — произнес дипломат.

Залужный возглавил украинское посольство в Великобритании в мае 2024 года. До этого он занимал пост главнокомандующего ВСУ, который покинул на фоне разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский ответил на заявление Залужного о провале позапрошлогоднего контрнаступления. Он отметил, что бывший главком Вооруженных сил Украины и посол в Великобритании таким образом начал преждевременно готовить почву к выборам.