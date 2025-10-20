Зеленский забыл английский язык во время интервью в США

Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с языковыми трудностями во время интервью американскому телеканалу NBC . Об этом сообщило информационное агентство со ссылкой на запись эфира.

Президент пытался объяснить необходимость ведения «переговоров в тишине», но забыл соответствующее английское слово. Ему пришлось обратиться за помощью к ассистентам за кадром для перевода слова «тихий».

Также Зеленский дал неоднозначный ответ относительно возможных поставок американских ракет Tomahawk. Его фразу можно было интерпретировать и как желание получить оружие и как отказ от него.

При этом украинский лидер подчеркнул, что страна нашла бы применение этому виду вооружений.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «не подарит ничего» России. А также пообещал, что украинцы «ничего не забудут».