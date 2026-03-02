Президент Украины Владимир Зеленский как политическая фигура исчез из мировой повестки после начала антииранской военной кампании США и Израиля. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский вообще исчез. Его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует. Про него там все забыли», — сказал он.

На Западе началась переоценка приоритетов и смена информационной модели. Украина и Зеленский в них уже не вписываются, поэтому не стоит ждать, что в киевским режимом будут обсуждать вступление в Евросоюз или НАТО.

Западные союзники будут решать собственные проблемы. Соскин подчеркнул, что Зеленского как лидера общественного мнения и политической фигуры больше нет.

Ранее американский военный аналитик Андрея Мартьянов объяснил, что жизни украинского лидера и людей из его окружения напрямую зависит от конфликта. При его завершении они просто исчезнут, причем главаря киевского режима могли бы устранить и преступные группировки.