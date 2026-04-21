Украинский президент Владимир Зеленский снова потребовал от ЕС озвучить дату вступления страны в союз. Об этом он заявил в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof, выпуск доступен на YouTube .

«Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате», — заявил глава киевского режима.

Зеленский напомнил про Грузию, которую Евросоюз потерял, пригрозив, что с Украиной может произойти то же самое. Украинский лидер потребовал, чтобы в Брюсселе были честными с Киевом и не предлагали украинцам демоверсию членства в ЕС.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о возникшей проблеме с оказанием дальнейшей финансовой помощи Украине. Он пояснил, что Евросоюз не знает, где взять 22,5 миллиарда евро для покрытия ее потребностей в следующем году.