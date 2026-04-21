В ЕС признали проблему с дальнейшей помощью Украине

Евросоюз не знает, где взять 22,5 миллиарда евро для покрытия потребностей Украины в 2027 году. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова привело издание «Страна.ua».

«Я бы сказал, что сейчас в большей степени мы обеспечены. В этом году гораздо более острым вопросом является дефицит финансирования на 2027 год», — признался Домбровскис.

По его словам, две трети необходимого финансирования должен покрыть кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро. Из этой суммы по 45 миллиардов евро предусмотрели на 2026 и 2027 годы. Оставшуюся треть на текущий год должны закрыть международные партнеры, а источники средств на следующий год пока не определили.

Агентство Reuters уточнило, что поддержку Киеву могут предоставить Канада, Япония, Великобритания, Норвегия и другие страны. В свою очередь, по-прежнему сохраняется вероятность блокировки крупнейшего кредита для Украины. В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, работавший в правительстве Виктора Орбана, говорил, что Будапешт не одобрит ни кредит Украине на 90 миллиардов евро, ни ее вступление в Евросоюз.