В Испании осудили присуждение Нобелевской премии мира

Решение Нобелевского комитета присудить премии мира лидеру оппозиции в Венесуэле Марии Корине Мачадо вызвало резкую критику со стороны генсека испанской левой партии Podemos Ионе Беларра. Об этом она написала в социальной сети X .

По ее словам, такое решение стало политически мотивированным и сомнительным шагом, который констатирует падение признанного авторитета международных институтов.

«Сейчас Нобелевскую премию мира получают военные преступники и путчисты», — написала Беларра.

Генсек партии отметила, что к девальвации ценности престижной награды привели современные реалии. Беларра заявила о крайне низком уровне доверия к призванным отражать чаяния человечества международным институтам.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя присуждение Марии Корине Мачадо премии мира, указал на утрату авторитета Нобелевского комитета.