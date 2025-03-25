Зеленский высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде

Переговоры России и США прошли в понедельник в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал их в своем Telegram-канале .

«Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили <…> с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд», — сказал Зеленский.

Во время переговоров делегации России и США трижды уходили на перерыв. Закрытое обсуждение в отеле Ritz-Carlton в общей сложности длилось около 12 часов. Делегации не планировали подписывать какие-либо соглашения.

В беседе с 360.ru политолог-американист Константин Блохин заявил, что такая длительность переговоров между Россией и США указывает на их желание договориться. Он напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о намерении добиться прорыва в урегулировании кризиса на Украине.