Зеленский втрое сократил свою «формулу мира» перед саммитом в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский значительно урезал свою «формулу мира», оставив в ней три пункта вместо 10. На это обратило внимание украинское издание «Деловая столица».

Журналисты прокомментировали интервью Зеленского агентству Reuters, в котором он заявил, что на саммите в Швейцарии будут обсуждаться вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также обмен пленными.

«Остальные семь пунктов, включая пункт о выводе российских войск с территории Украины, отложены на „потом“. Причем на далекое „потом“», — отметили в статье.

Озвученная ранее «формула мира» Зеленского включала 10 пунктов и начиналась с требования к России вывести войска с украинской территории. По версии издания, такое урезание формулы произошло из-за позиции стран Глобального Юга, которые не хотят обсуждать идеи украинского лидера.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «формула мира» Зеленского основана на его «хотелках», а не на реальной ситуации.