Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, потому что не может получить 90 миллиардов евро от Евросоюза. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, если республика не получит заем к апрелю, у нее не будет денег, чтобы закрыть элементарные расходы. Аналитик объяснил, что средства необходимы Украине на армию, управление государством и зарплаты.

«Ничего не осталось. Поэтому Зеленский судорожно пытается получить эти деньги», — подчеркнул Христофору.

Он обратил внимание, что на фоне проблемы глава республики начал угрожать венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, но выпады лишь усугубили и без того непростую ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп резко выразился, говоря об Украине на саммите «Щит Америки» в городе Дорал. Он признался, что Белый дом оказывает республике поддержку только в знак одолжения Европе.