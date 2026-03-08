Зеленский впал в панику из-за сорванного транша от ЕС
Аналитик Христофору: Зеленский запаниковал из-за отсутствия займа в 90 млрд евро
Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, потому что не может получить 90 миллиардов евро от Евросоюза. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
По его словам, если республика не получит заем к апрелю, у нее не будет денег, чтобы закрыть элементарные расходы. Аналитик объяснил, что средства необходимы Украине на армию, управление государством и зарплаты.
«Ничего не осталось. Поэтому Зеленский судорожно пытается получить эти деньги», — подчеркнул Христофору.
Он обратил внимание, что на фоне проблемы глава республики начал угрожать венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, но выпады лишь усугубили и без того непростую ситуацию.
Ранее президент США Дональд Трамп резко выразился, говоря об Украине на саммите «Щит Америки» в городе Дорал. Он признался, что Белый дом оказывает республике поддержку только в знак одолжения Европе.