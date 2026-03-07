Трамп заявил, что помогает Украине в качестве одолжения Европе

Президент США Дональд Трамп объявил, что помогает урегулировать конфликт на Украине в знак одолжения Европе. Такое заявление он сделал на саммите «Щит Америки» в городе Дорал.

«Знаете, это нас не очень-то затрагивает, потому что нас разделяет океан. Я делаю это в качестве одолжения Европе», — сказал он.

Политик отметил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной было на грани успеха «много раз». Однако он признал, что это очень сложная задача.

Ранее Трамп посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заключить сделку. Республиканец в очередной раз напомнил, что президент России Владимир Путин желает мира.