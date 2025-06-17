Зеленский в Вене бросил жену под дождем

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом ставил свою супругу Елену мокнуть под дождем. Об этом сообщило издание Heute.

Зеленский привлек внимание журналистов, когда выходил из машины. Он не подал руку жене, а поспешил по красному ковру здороваться с первыми лицами Австрии.

«Его супруга Елена Зеленская осталась одна», — отметили в публикации.

Позже украинский лидер снова проявил неуважение к своей жене. Во время парада он стоял под зонтом, а Елене пришлось мокнуть под дождем.

Зеленский прибыл в Вену впервые сначала спецоперации на Украине. На период его визита власти перекрыли центр австрийской столицы.

При этом приезд украинского президента официально никто не анонсировал. Австрийская партия свободы потребовала от Национального совета объяснений по поводу визита главы киевского режима.