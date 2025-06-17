Визит Зеленского в Вену разозлил австрийских политиков
Австрийская партия свободы пожаловалась в Нацсовет на визит Зеленского в Вену
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вену отвлек внимание законодателей от более насущных вопросов. Австрийская партия свободы раскритиковала власти за прием и потребовала от Национального совета объяснений, сообщил Der Standart.
Фракция правых направила срочный запрос председателю Нацсовета Кристиану Штокеру по поводу визита Зеленского. Политиков возмутило, что он прошел на фоне бюджетных дебатов. Член Австрийской партии свободы Сюзанна Фюрст обвинила правительство в попытке отвлечь внимание от экономической катастрофы и попрании нейтралитета страны.
«Создается ощущение, что наши политики больше заботятся об Украине, чем о наших гражданах», — сказала она.
Обращение партии вызвало жаркие дебаты. Оппоненты обвинили правых в подыгрывании России.
За неделю до визита Зеленского лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль призвал к посредничеству в урегулировании конфликта. Он предупредил, что связи с Украиной могут сделать Австрию потенциальной целью.