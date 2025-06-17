Австрийская партия свободы пожаловалась в Нацсовет на визит Зеленского в Вену

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вену отвлек внимание законодателей от более насущных вопросов. Австрийская партия свободы раскритиковала власти за прием и потребовала от Национального совета объяснений, сообщил Der Standart .

Фракция правых направила срочный запрос председателю Нацсовета Кристиану Штокеру по поводу визита Зеленского. Политиков возмутило, что он прошел на фоне бюджетных дебатов. Член Австрийской партии свободы Сюзанна Фюрст обвинила правительство в попытке отвлечь внимание от экономической катастрофы и попрании нейтралитета страны.

«Создается ощущение, что наши политики больше заботятся об Украине, чем о наших гражданах», — сказала она.

Обращение партии вызвало жаркие дебаты. Оппоненты обвинили правых в подыгрывании России.

За неделю до визита Зеленского лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль призвал к посредничеству в урегулировании конфликта. Он предупредил, что связи с Украиной могут сделать Австрию потенциальной целью.