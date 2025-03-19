Зеленский в разговоре с Трампом продолжил клянчить дополнительные системы ПВО

Белый дом: в беседе с Трампом Зеленский попросил новые системы ПВО

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский попросил дополнительные поставки средств ПВО, в том числе системы Patriot. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — отметила Левитт на брифинге, комментируя итоги беседы двух президентов.

По словам пресс-секретаря, украинский лидер особенно просил у Трампа дополнительные системы Patriot. Американский лидер согласился проработать возможные варианты, добавила Левитт.

Трамп после разговора с Зеленским заявил, что диалог получился «очень хорошим». Большую часть времени президенты обсуждали переговоры, которые накануне Трамп провел с президентом России Владимиром Путиным.