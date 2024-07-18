Назначение представителя НАТО в Киеве является плохим знамением для президента Украины Владимира Зеленского, ведь это еще больше сократит его свободу действий и возможностей. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это назначение для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает еще большее сокращение свободы его возможностей на подконтрольной территории. Тернер — это смотрящий за Зеленским», — сказал он.

По словам Рогова, назначение представителя НАТО в Киеве подтвердило отсутствие какой-либо субъектности и независимости киевского режима. Украину продолжают использовать, назначая людей, «которые полностью командуют внутренними процессами», резюмировал член Общественной палаты.

Ранее в НАТО заявили о назначении Тернера представителем альянса в Киеве. Ему предстоит координировать взаимодействия блока с украинскими властями.