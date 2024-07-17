Стал известен главный представитель НАТО на Украине

Генсек НАТО назначил главу представительства альянса в Киеве

Фото: РИА «Новости»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг назначил бывшего помощника по оборонной политике, операциям и планированию Патрика Тернера главой представительства альянса на Украине. Об этом сообщила пресс-служба военного блока.

«Тернер будет выполнять функции представителя НАТО в координации взаимодействия с украинскими властями в Киеве. Он также займется координацией усилий альянса по ситуации в республике», — добавили в альянсе.

По итогам Совета НАТО — Украина в рамках саммита в Вашингоне Столтенберг заявлял о решении назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с местными властями.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что причиной украинского кризиса стало расширение НАТО, которое началось с государственного переворота в республике в 2014 году.  Он отметил, что Россия неоднократно предупреждала об опасности таких действий, но ее проигнорировали.

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