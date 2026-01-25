Зеленский сравнил права шпица Лукашенко и народа Белоруссии

Зеленский: шпицу Лукашенко дали больше прав, чем белорусскому народу

Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка получила больше прав, чем весь народ республики. Об этом в ходе визита в Вильнюс заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Видеозапись с речью он опубликовал в телеграм-канале.

«Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что политическая ситуация в стране могла поменяться в 2020 году.

Ранее Лукашенко назвал себя уходящим президентом и попросил не строить иллюзий на этот счет. Он заявил о желании наладить отношения республики с Соединенными Штатами и призвал американского коллегу преодолеть разногласия.

Напряжение между государствами возникло в 2020 году, когда в Белоруссии прошла волна протестов. Запад, в том числе США, поддержали антиправительственные акции.