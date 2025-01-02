Зеленский собрался восстанавливать дипотношения с Сирией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах установить дипломатические отношения с новыми властями Сирии. Заявление об этом он опубликовал в Telegram-канале .

«В 2025 году можем добавить еще страны к нашим надежным партнерам. В частности, Сирию. Готовимся восстановить дипломатические отношения с властями страны», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, программу «Зерно из Украины» адаптируют для сотрудничества с Сирией и ее партнерами. Украинский лидер добавил, что заслушал доклад министров иностранных дел и аграрной политики страны после их визита в Сирию.

Также Зеленский выразил заинтересованность в том, чтобы убрать любое российское присутствие в Сирии.

Ранее о намерениях сотрудничать с новым сирийским руководством заявил действующий президент Джо Байден. Глава Белого дома призвал наказать бывшего лидера страны Башара Асада.