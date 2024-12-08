Байден потребовал наказать сбежавшего из Сирии Асада

Смена власти в Сирии ознаменовала не только падение прежнего режима, но и привела к неопределенности. Выступая в Белом доме, президент США Джо Байден призвал наказать бывшего сирийского лидера Башара Асада и оставаться начеку из-за угрозы терроризма, сообщил AP News .

Он заявил, что подход США к ситуации в Сирии позволил изменить баоанс сил на Ближнем Востоке. По словам Байдена, Иран, Россия и «Хезболла» больше не смогут защищать власть Асада. Президент назвал его отставку фундаментальным актом справедливости, но в то же время моментом риска и неопределенности.

Байден допустил, что ИГ* попробует воспользоваться ситуацией, чтобы восстановить свой авторитет и создать убежище. Он напомнил, что некоторые из повстанческих группировок в Сирии имеют собственную мрачную историю терроризма, и призвал сохранять бдительность.

Американский президент прокомментировал освобождение политзаключенных из правительственных сирийских тюрем, среди которых мог быть исчезнувший в 2012 году журналист Остин Тайс. Байден заявил, что США по-прежнему рассчитывают на его возвращение.

«Мы считаем, что он жив, мы думаем, что сможем вернуть его, но у нас пока нет прямых доказательств этого. И Асад должен быть привлечен к ответственности», — сказал он.

США настроены на сотрудничество с новым руководством Сирии, заверил Байден. Однако Белый дом станет судить о них по делам, а не словам.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.