Зеленский снова публично оскорбил Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его слова привела украинская газета «Европейская правда» .

«Я даже хочу поблагодарить Виктора. Он по-своему подталкивает нас в Европе быть лучше. Хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими. Человеком, который забыл о значении слова „стыд“», — съязвил Зеленский.

Днем ранее глава киевского режима также по-хамски высказался в адрес Орбана и заявил, что тот думает не о росте армии, а лишь своего живота. В ответ венгерский лидер поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, уместно ли принимать в ЕС Украину.