Зеленский: Украине не хватит оружия, чтобы вернуть контроль над Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым военным путем. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, видео опубликовали на YouTube-канале украинского лидера.

«Я согласен с президентом США Дональдом Трампом, что на Украине нет достаточного [количества] оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом», — сказал Зеленский.

Зеленский при этом выразил уверенность, что людей для реализации такой цели ему бы хватило.

Глава киевского режима отказывается признавать Крым российским, продолжая утверждать о принадлежности региона Украине. Прошлой осенью он также признавал, что Киев не способен вернуться к границам 1991 года и получить контроль над полуостровом. По его словам, у страны для этого не было сил.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу киевского режима «террористическим чудовищем». По ее словам, он солгал Трампу, когда заявил о возможности вернуть Крым дипломатическим путем.

До этого Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности со стороны Запада, а не миротворцы на украинской земле.