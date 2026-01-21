Зеленский решил отправиться в Давос после заявления Трампа о встрече с ним

Президент Украины Владимир Зеленский в срочном порядке вылетит в Давос. Решение о поездке он принял после того, как американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с украинским коллегой на площадке Всемирного экономического форума. Об этом сообщил Axios .

Украинский чиновник рассказал изданию, что глава государства планирует провести переговоры с Трампом 22 января.

Информацию о поездке лидера республики в США опубликовали сразу после заявления американского президента. Во время выступления он рассказал, что встретится с украинским коллегой 21 января, однако на тот момент Зеленского в Давосе не было — он отказался от участия в форуме и остался в Киеве.

В итоге беседа президентов Украины и США состоится перед тем, как участники американской делегации Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.

Ранее Трамп рассказал, что верит в стремление участников конфликта на Украине завершить боевые действия и подписать мирное соглашение. По его мнению, отказавшаяся от сделки сторона продемонстрирует свою глупость.