Зеленский решил добиться отправки войск НАТО на Украину перед переговорами с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией только после того, как уверится в отправке на Украину британских и французских военных. Об этом в эфире RT сообщил экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко со ссылкой на дипломатические источники в Киеве.

«Зеленский сейчас ведет переговоры с Лондоном и Парижем, и слушает он уже не Вашингтон», — заявил экс-советник.

По его словам, если Украина получит дополнительные вооружения, финансирование и поддержку войсками этих стран, президент может согласиться на переговоры. Однако Телиженко подчеркнул, что Зеленский способен сорвать их в любой момент.

Ранее украинский лидер подписал указ о составе делегации для участия в переговорах. В группу переговорщиков вошли представители ключевых силовых и дипломатических ведомств.