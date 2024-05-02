Мир 02 мая 2024, 07:38 Зеленский раскрыл запланированный США срок украинского конфликта Обозреватель ТАС Девлин: США продлят конфликт на Украине еще на 10 лет Ministry of Defense of Ukraine

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Соглашение о гарантиях безопасности Украины со стороны США заключат на 10 лет. Американские элиты рассчитывали затянуть вооруженное столкновение, заявил политический обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин.

Выделенного пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов, по его оценкам, недостаточно для победы Украины. Страны обсудили проект двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Брэдли Девлин привел заявление украинского президента Владимира Зеленского, которое, на его взгляд, вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

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«Мы работаем над определением конкретных уровней поддержки на этот год и на следующие 10 лет, включая вооруженную поддержку, финансовую, политическую и совместное производство вооружений», — сказал глава государства.

По мнению журналиста, это указало на планы американских элит втянуть США в долгосрочный конфликт. Брэдли Девлин заявил, что из-за решения оказывать помощь еще по меньшей мере десятилетие можно назвать украинский конфликт вечным.

Переданное Вооруженным силам Украины американское оружие точного наведения оказалось бесполезным на поле боя. Российские средства радиолокационной борьбы обезвредили его.