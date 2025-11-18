Зеленский пытался зарегистрировать товарный знак в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский пытался зарегистрировать в Канаде товарный знак Zelenskyy для занятий астрологией, психологией, азартных игр и разного рода услуг. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Власти получили пакет документов на регистрацию товарного знака Zelenskyy. Указанные в нем фамилия, имя и отчество совпадали с данными президента Украины, адрес — с местом жительства, указанным на сайте офиса главы государства.

Владелец товарного знака указал такие виды экономической деятельности, как психология, астрология, азартные игры, проведение похорон, помощь в надевании кимоно и другие услуги. Зеленский получил отказ в регистрации, так как сорвал сроки внесения правок в документы.

Ранее стало известно, что сбежавший с Украины глава СНБО Рустем Умеров готов дать ФБР показания на Зеленского. Он уехал в США вместе с семьей в надежде получить убежище.