Зеленский провозгласил Трампа президентом

«Договорились с президентом Трампом во время личной встречи обсудить, какие конкретно шаги могут сделать мир действительно продолжительным и честным», — написал Зеленский.

По принятому в США протоколу президент страны сохраняет это звание даже после отставки. Примечательность поста Зеленского в том, что он опубликовал его именно в период начала предвыборной гонки между Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский ранее объявил, что хочет встретиться с Трампом. Сам кандидат в президенты оценил разговор с украинским политиком как «очень хороший». Также Трамп пообещал, что в качестве следующего американского лидера принесет мир и процветание.