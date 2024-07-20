Зеленский провозгласил Трампа президентом

Зеленский назвал Трампа президентом США

Benoit Doppagne
Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бизнесмена Дональда Трампа президентом США. Публикация с таким содержанием появилась в Telegram-канале украинского политика.

«Договорились с президентом Трампом во время личной встречи обсудить, какие конкретно шаги могут сделать мир действительно продолжительным и честным», — написал Зеленский.

По принятому в США протоколу президент страны сохраняет это звание даже после отставки. Примечательность поста Зеленского в том, что он опубликовал его именно в период начала предвыборной гонки между Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский ранее объявил, что хочет встретиться с Трампом. Сам кандидат в президенты оценил разговор с украинским политиком как «очень хороший». Также Трамп пообещал, что в качестве следующего американского лидера принесет мир и процветание.

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