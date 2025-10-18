Зеленский провел переговоры с лидерами Запада после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел серию ключевых телефонных переговоров с лидерами западных стран после своей встречи с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский обсудил текущую ситуацию с руководителями Великобритании, Германии, Италии и других европейских государств. Отдельно он провел переговоры с генеральным секретарем НАТО.

«Самое главное сейчас — это защитить как можно больше жизней и гарантировать безопасность для Украины», — написал Зеленский.

Президент Украины также проинформировал партнеров о деталях своего разговора с американским лидером. Советники по безопасности будут работать над координацией дальнейших действий, добавил он.

Ранее Зеленский после встречи в Белом доме с Трампом заявил, что Россия и Украина должны остановиться и начать переговоры.