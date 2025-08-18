Зеленский пропал? Украинскую делегацию увидели у Белого дома

Украинская делегация прибыла в Белый дом на переговоры с Трампом

К южному портику Белого дома прибыла группа представителей Украины. Об этом сообщила «Газета.ru ».

Кадры с делегацией разместили и украинские СМИ. На видео попал момент, когда участники украинской стороны проходят через ворота президентской резиденции. Владимира Зеленского на этих кадрах не видно.

Предполагается, что 18 августа в Белом доме Трамп встретит президента Украины Владимира Зеленского. К концу недели американский лидер надеется организовать встречу Зеленского и Путина.

Перед встречей с Зеленским Трамп заявил, что тот может завершить конфликт на Украине, если откажется он намерений вступить в НАТО и признает российский Крым российским.

Американские чиновники дали понять, что Украина может получить некие гарантии безопасности, если пойдет на уступки. Предположительно, эти вопросы будут обсуждаться на встрече 18 августа в Белом доме.