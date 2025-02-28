Все заявления украинского лидера Владимира Зеленского о гарантиях безопасности касаются только его самого. С этим же связан договор с президентом США Дональдом Трампом о редкоземельных металлах. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заявил бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

Он пояснил, что Зеленский прекрасно понимает: в кресле президента ему осталось сидеть недолго, поэтому о безопасности на будущее нужно думать уже сейчас.

«Зеленский проводит политику в отношении собственного народа, чтобы обеспечить сохранение своей жизни. На Украине он долго не продержится в кресле президента, поэтому ему думать об этом сейчас», — заявил Луговой.

Бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» напомнил: Трамп уже отмечал, что Евросоюз давал Украине деньги в виде займов, а помощь США рассматривалась в виде грантов.

Луговой допустил, что у такого решения были заинтересованные лица, которые забирали часть денег себе.

«Это в том числе сын Байдена или члены администрации бывшего американского лидера», — сказал он.

Трамп объявил, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтон приедет украинский лидер Владимир Зеленский для подписания контракта по природным ресурсам. Документ предусматривает совместную работу по разработке месторождений редкоземельных металлов и создание специального фонда, куда пойдут средства от продажи ископаемых.