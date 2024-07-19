Зеленский принял участие в заседании британского правительства

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 июля, принял участие в заседании нового состава правительства Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian .

В ходе заседания новый глава кабмина Кир Стармер назвал визит Зеленского по-настоящему историческим. Он пообещал, что Великобритания ускорит поставки киевскому режиму жизненно необходимой помощи, а также удвоит поддержку страны в целом.

Зеленский стал первым иностранным гостем в парламенте Великобритании при Стармере. При этом последним зарубежным лидером на очном заседании кабмина страны был президент США Билл Клинтон в 1997 году.

Ранее Стармер заявил, что Россия является угрозой для всей Европы, а также призвал все европейские государства сплотиться для защиты своих ценностей и поддержки Украины. По его словам, Россия уже якобы совершала попытки нападения на британскую демократию.