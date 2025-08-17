Mash: Зеленский прибыл в Брюссель во всем черном и кроссовках с платформой 8 см

Президент Украины Владимир Зеленский появился на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в новом образе. Он сменил одежду цвета хаки на классический пиджак и кроссовки на высокой платформе, сообщил Telegram-канал Mash .

На кадрах видно, что глава киевского режима выбрал для встречи черные пиджак, футболку и брюки. На ногах у него были трендовые черные кроссовки на платформе в восемь сантиметров.

Результат налицо — Зеленский не только сравнялся в росте с фон дер Ляйен, но даже оказался чуть повыше собеседницы.

Глава киевского режима встретился с главой Еврокомиссии 17 августа. После на совместной пресс-конференции с фон дер Ляйен он заявил, что Украина рассматривает вступление в Евросоюз как часть гарантий безопасности.