Президент Украины Владимир Зеленский появился на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в новом образе. Он сменил одежду цвета хаки на классический пиджак и кроссовки на высокой платформе, сообщил Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, что глава киевского режима выбрал для встречи черные пиджак, футболку и брюки. На ногах у него были трендовые черные кроссовки на платформе в восемь сантиметров.
Результат налицо — Зеленский не только сравнялся в росте с фон дер Ляйен, но даже оказался чуть повыше собеседницы.
Глава киевского режима встретился с главой Еврокомиссии 17 августа. После на совместной пресс-конференции с фон дер Ляйен он заявил, что Украина рассматривает вступление в Евросоюз как часть гарантий безопасности.
