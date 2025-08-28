Зеленский пригрозил Венгрии ответом на запрет въезда в ЕС командиру ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответными мерами после запрета на въезд в страну командующему Силами беспилотных систем ВСУ. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром, это может вызвать только возмущение», — сказал он.

Глава киевского режима добавил, что направил Министерству иностранных дел поручение провести проверку и в случае необходимости «реагировать соответственно».

Правительство Венгрии запретило въезд в Евросоюз командиру подразделения ВСУ, которого назвало ответственным за атаку на нефтепровод «Дружба». Глава МИД республики Петер Сийярто не стал уточнять, кому именно выдали запрет. Поставки сырья на нефтепроводе «Дружба» возобновили 28 августа.