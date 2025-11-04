Зеленский придумал хитрый план по захвату Польши
Mysl Polska: Зеленский создает диаспору в Польше для влияния на Европу
Власти Украины сознательно захватывают Польшу, создавая диаспору. Так президент Владимир Зеленский планирует влиять на Европу изнутри, сообщило изданиеMysl Polska.
«Зеленский, позволив молодым людям уехать из страны, послал их на задание. <…> Это создание глобальной Украины — как говорил сам Зеленский», — отметили в статье.
В публикации подчеркнули, что поляки без должного контроля над беженцами станут гостями в собственных домах. Кроме того, формирование украинской диаспоры в Польше не происходит спонтанно. Авторы материала уверены, что Зеленский прекрасно понимает, какое влияние она может оказать на государство.
Ранее похожими выводами поделился бывший польский премьер-министр Лешек Миллер. Он указал на резкий рост живущей в Польше украинской диаспоры. За первые два осенних месяца число беженцев увеличилось на 98,5 тысячи человек. Если этот поток не остановить, то настоящими хозяевами Польши станут украинцы.