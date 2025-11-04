«Зеленский, позволив молодым людям уехать из страны, послал их на задание. <…> Это создание глобальной Украины — как говорил сам Зеленский», — отметили в статье.

В публикации подчеркнули, что поляки без должного контроля над беженцами станут гостями в собственных домах. Кроме того, формирование украинской диаспоры в Польше не происходит спонтанно. Авторы материала уверены, что Зеленский прекрасно понимает, какое влияние она может оказать на государство.

Ранее похожими выводами поделился бывший польский премьер-министр Лешек Миллер. Он указал на резкий рост живущей в Польше украинской диаспоры. За первые два осенних месяца число беженцев увеличилось на 98,5 тысячи человек. Если этот поток не остановить, то настоящими хозяевами Польши станут украинцы.