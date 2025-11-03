Живущая в Польше украинская диаспора за первые два осенних месяца увеличилась на 98,5 тысячи человек после отмены запрета на выезд за границу молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет. Если такой рост продолжится, то настоящими хозяевами Польши станут украинцы. Об этом на своей странице в Facebook* написал бывший премьер-министр страны Лешек Миллер.

Он подчеркнул, что украинские власти объяснили свое решение тем, что дали молодым людям возможность учиться и работать за границей для последующей передачи знаний или капитала в Киев. Но у этого заявления есть второе дно.

В качестве примера Миллер привел диаспоры Израиля, Ирландии и Турции, которые имеют значительное влияние во многих странах мира. По его словам, Украина выбрала такой же путь, намереваясь сделать Польшу главным центром своей поддержки.

«Украинское государство прекрасно понимает, что диаспора это мягкая сила — безопасная, дешевая и долгосрочная. Потому что влияние измеряется не только территорией, но и присутствием. Если это не остановить, то хозяин станет гостем в собственном доме», — пояснил Миллер.

Бывший премьер-министр заявил, что власти Польши должны выработать правила для приехавших в страну украинских граждан, которые намерены остаться в стране надолго.

В начале сентября власти Польши объявили, что для получения пособий на детей украинским беженцам необходимо ежемесячно подтверждать наличие постоянной работы и уплату налогов.

Вето на продление программы по выплатам беженцам наложил президент Польши Кароль Навроцкий.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.