Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

SPA: президент Украины Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Фото: РИА «Новости»

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило местное информационное агентство SPA.

«Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом», — заявили авторы материала.

В аэропорту президента встретили украинские и саудовские послы, а также госминистр, советник по нацбезопасности королевства Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Ранее Зеленский посетил Германию. Его визит доставил неудобства местным жителям — транспортные службы Берлина объявили о задержках следования поездов. Полсотни человек, увидев на табло эти сообщения, начали смеяться, ругаться и перешептываться, рассказал военный обозреватель, немецкий журналист Юлиан Репке.

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