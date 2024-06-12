Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
SPA: президент Украины Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило местное информационное агентство SPA.
«Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом», — заявили авторы материала.
В аэропорту президента встретили украинские и саудовские послы, а также госминистр, советник по нацбезопасности королевства Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
Ранее Зеленский посетил Германию. Его визит доставил неудобства местным жителям — транспортные службы Берлина объявили о задержках следования поездов. Полсотни человек, увидев на табло эти сообщения, начали смеяться, ругаться и перешептываться, рассказал военный обозреватель, немецкий журналист Юлиан Репке.