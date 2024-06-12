Визит Зеленского в Германию доставил неприятности местным жителям

Репке: общественный транспорт задерживается в Германии из-за визита Зеленского

Фото: РИА «Новости»

Берлинские транспортные службы сообщили о задержках следования поездов из-за визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил военный обозреватель и немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

«Берлинская городская железная дорога сейчас настроила полмиллиона пассажиров против Владимира Зеленского. По громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки вызваны „государственным визитом“», — написал Репке и показал видео с бегущей строкой на табло.

Он подчеркнул, что 50 человек, увидев сообщение, начали смеяться, перешептываться и ругаться.

Ранее стало известно, что немецкое правительство выступило против предложения французского лидера Эммануэля Макрона о создании коалиции по отправке на Украину инструкторов из стран НАТО. Также эту идею не поддержали Италия с Испанией и ряд других государств ЕС.

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